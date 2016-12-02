Ученые объяснили, чем обильное питье при болезни может навредить

Британские ученые сделали уникальное открытие. Они опровергли правильность советов, которые многие люди получают от врачей во время болезни.

Специалисты Королевского колледжа Лондона утверждают, что обильное употребление жидкости во время некоторых болезней не только не поможет, а только может навредить.

Они уточняют, что, в принципе, наш организм способен вывести любое количество жидкости. Однако в случае некоторых заболеваний эта способность снижается, что может привести к развитию гипонатриемии. Это осложнение заканчивается смертью почти у трети пациентов, сообщает ria.ru.

В связи с этим ученые советуют выпивать в случае болезни лишь то количество жидкости, которое требует сам организм.