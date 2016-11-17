Ученые поведали, сколько раз стоит заниматься любовью в зависимости от возраста

Любопытное исследование провели американские ученые. Они выяснили, сколько раз в год людям следует заниматься любовью в зависимости от их возраста. Также сообщается, что данные рекомендации могут положительно влиять на здоровье в некоторых случаях.

Ученые утверждают: как только люди достигли совершеннолетия, им стоит до 29 лет вступать в интимную связь 119 раз в год. Другими словами, это где-то дважды в неделю. Также бытует мнение, что, если следовать данному совету, то иммунитет организма может стать сильнее.

Тем, кто разменял третий десяток, рекомендуют заниматься любовью восемьдесят шесть раз в год. И так до 39 лет. После этого и до 49-летия советуют не забывать об интиме шестьдесят девять раз в год.

Кстати, данные других исследований говорят о том, что люди и более старшего возраста могут быть вполне активны в интимных вопросах.