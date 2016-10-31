Ученые выяснили, как старость связана с возникновением рака

Отечественные и зарубежные ученые сделали сенсационное открытие. Они выяснили, что в нашем организме находится некий ген HMGB2. Он «запускает» механизмы в клетках организма, связанные с развитием рака и осложнений, возникающих у людей в старости.

Ученые выяснили, что клетки зародыша могут долго жить и делиться неограниченное число раз. В то время, как у взрослого человека через какой-то период клетки перестают делиться и начинают стареть. Таким образом, они как раз защищают наш организм от развития воспалений. В том числе и рака.

Однако парадокс, но одновременно с этим некий феномен заставляет, наоборот, выделять «престарелые» клетки вещества, вызывающие рак. По мнению ученых, ключ к разгадке кроется в обнаруженном гене, передает ria.ru.

В своем эксперименте ученые подавили действие HMGB2 и обнаружили, что в результате этого «старые» клетки перестают выделять отравляющие вещества, вызывающие воспаления. Однако их противораковое действие остается.