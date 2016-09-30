Ученые выявили лекарство, способное вылечить все виды рака

Норвежские ученые провели масштабное исследование с участием людей с диагностированными онкологическими заболеваниями. Сотрудники университета Бергена выявили, что одним препаратом для лечения рака почек можно эффективно лечить и другие виды рака.

Действующее вещество препарата Axitinib способно блокировать способность злокачественных клеток развиваться, а это останавливает возникновение метастаз.

Ученые из университета Бергена рассказали, что стремились найти химические вещества, способные эффективно уничтожать раковые клетки, разрушая их коммуникационные системы.

Норвежские исследователи отметили, что большая часть онкологических патологий возникает вследствие мутаций, объединяющей особенностью которых является бесконтрольное деление клеток. Революционное открытие ученых из университета Бергена заключается в том, что они нашли секрет, как сломать именно этот механизм.

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