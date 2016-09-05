Ученые рассказали, что надо сделать, чтобы родить вундеркинда

Международная группа ученых провела необычное исследование и выяснила, что может помочь женщине родить вундеркинда.

Оказалось, что будущей матери следует всего лишь соблюдать особый режим питания. В ходе наблюдений за беременностью 988 женщин ученые открыли, что на умственные способности будущего малыша крайне благотворное влияние оказывает фруктовая диета. Женщинам также не советовали полностью отказываться от мяса - это чревато слабыми физическими возможностями для крошки.

В настоящий момент специалисты начали более глубоко исследовать свою теорию, и, вероятно, в скором времени смогут составить специальное меню для тех, кто хочет родить вундеркинда.

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