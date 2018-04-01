Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября, сообщили в ЦИК
1 апреля 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко сообщил о выборах нового губернатора Кемеровской области. Аман Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желания после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", в котором при пожаре погибли 64 человека, большинство из которых дети.
Президент России Владимир Путин 1 апреля принял отставку Тулеева. По данным ЦИК, выборы на Кузбассе пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
"В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — цитирует ТАСС Шевченко.
Владимир Путин назначил врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Напомним, Цивилев сначала обвинил одного из жителей Кемерово, потерявших родных при пожаре в "пиаре". А потом на коленях попросил прощение у земляков.
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