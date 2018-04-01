Путин принял отставку Тулеева по собственному желанию

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, написавшего заявление по собственному желанию. Пресс-служба Кремля сегодня сообщила, что глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области

Полный текст Указа опубликован на сайте Кремля. "Принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного Губернатором Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.

Аман Тулеев записал видеообращение к землякам постарался объяснить причину своего ухода. По его словам, это единственное решение после трагедии 25 марта.

О том, что 73-летний Тулеев досрочно покидает пост главы Кузбасса, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Полномочия главы региона на губернаторском сроке истекали в 2020 году.

Ровно неделю назад в Кемерово произошла трагедия. При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

В Кемерово приезжал Владимир Путин. "Что же у нас тут происходит? Это же не боевые действия. Столько людей погибли.", - сказал Путин на совещании.







