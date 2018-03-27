Чиновник обвинил в пиаре потерявшего всю семью в «Зимней вишне» кемеровчанина

Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев во время митинга в областном центре обвинил горожанина Игоря Вострикова, потерявшего всю семью в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в желании «попиариться на чужом горе».

Видео разговора чиновника с Востриковым опубликовал телеканал «Дождь». Мужчина отреагировал на реплику Цивилева крайне эмоционально. Он перечислил своих родственников, погибших в «Зимней вишне», и обвинил власти в том, что они «задушили людей».

Сегодня в Кемерово состоялся многотысячный митинг, поводом для которого послужил пожар в ТРЦ. Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев встал перед горожанами на колени.