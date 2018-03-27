Чиновник обвинил в пиаре потерявшего всю семью в «Зимней вишне» кемеровчанина
27 марта 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Кемеровский вице-губернатор Сергей Цивилев во время митинга в областном центре обвинил горожанина Игоря Вострикова, потерявшего всю семью в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», в желании «попиариться на чужом горе».
Видео разговора чиновника с Востриковым опубликовал телеканал «Дождь». Мужчина отреагировал на реплику Цивилева крайне эмоционально. Он перечислил своих родственников, погибших в «Зимней вишне», и обвинил власти в том, что они «задушили людей».
Сегодня в Кемерово состоялся многотысячный митинг, поводом для которого послужил пожар в ТРЦ. Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев встал перед горожанами на колени.
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