Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения у людей

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у участников митинга на центральной площади города Кемерово.

Митинг в Кемерово продолжается уже более семи часов. Городская администрация предложила собравшимся разойтись, но это предложение митингующие встретили неодобрительным гулом.

Вице-губернатор Сергей Цивилев обратился к присутствующим на центральной городской площади через микрофон, но оказалось, что звукоусиливающая аппаратура, предоставленная митингующим мэрией, уже отключена. Тогда Цивилев обратился к людям напрямую.

«Я хотел бы попросить у вас прощения. Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения», - громко сказал он и опустился на колени. Секунд через десять под аплодисменты собравшихся Сергей Цивилев поднялся с колен. В данный момент на площади Советов в Кемерово еще находится несколько сотен человек, сообщает РИА Новости.