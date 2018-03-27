Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения у людей
27 марта 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у участников митинга на центральной площади города Кемерово.
Митинг в Кемерово продолжается уже более семи часов. Городская администрация предложила собравшимся разойтись, но это предложение митингующие встретили неодобрительным гулом.
Вице-губернатор Сергей Цивилев обратился к присутствующим на центральной городской площади через микрофон, но оказалось, что звукоусиливающая аппаратура, предоставленная митингующим мэрией, уже отключена. Тогда Цивилев обратился к людям напрямую.
«Я хотел бы попросить у вас прощения. Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения», - громко сказал он и опустился на колени. Секунд через десять под аплодисменты собравшихся Сергей Цивилев поднялся с колен. В данный момент на площади Советов в Кемерово еще находится несколько сотен человек, сообщает РИА Новости.
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