Клинцевич считает, что у США нет больше шансов для нормализации отношений с РФ

Соединенные Штаты не использовали последний шанс для нормализации отношений с Россией, высылая шестьдесят российских дипломатов из страны, считает сенатор Франц Клинцевич.related_articles]

"Так называемая атлантическая солидарность взяла верх над элементарным здравым смыслом", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

При этом очевидно, что принимающие решения не только в Штатах, но и в других странах понимают, что в обвинениях России правды нет. А вот когда ее узнают, "мирового скандала не избежать".

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала высылку российских дипломатов.