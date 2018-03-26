Клинцевич считает, что у США нет больше шансов для нормализации отношений с РФ
26 марта 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты не использовали последний шанс для нормализации отношений с Россией, высылая шестьдесят российских дипломатов из страны, считает сенатор Франц Клинцевич.related_articles]
"Так называемая атлантическая солидарность взяла верх над элементарным здравым смыслом", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
При этом очевидно, что принимающие решения не только в Штатах, но и в других странах понимают, что в обвинениях России правды нет. А вот когда ее узнают, "мирового скандала не избежать".
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала высылку российских дипломатов.
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