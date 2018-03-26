США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ

В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек, заявил чиновник Белого дома.

Американский лидер Дональд Трамп приказал выслать десятки «российских офицеров разведки». Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок», передает РИА Новости.

Трамп не беседовал c Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, информация об этом была доведена через посла России в США.

Посол России Анатолий Антонов высылку дипломатов подтвердил. Высылка российских дипломатов из США – это серьезный удар по количественному и качественному составу дипмиссии, заявил он.