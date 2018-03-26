США высылают 60 российских дипломатов, подтвердил посол РФ
26 марта 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек, заявил чиновник Белого дома.
Американский лидер Дональд Трамп приказал выслать десятки «российских офицеров разведки». Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок», передает РИА Новости.
Трамп не беседовал c Владимиром Путиным по поводу высылки российских дипломатов, информация об этом была доведена через посла России в США.
Посол России Анатолий Антонов высылку дипломатов подтвердил. Высылка российских дипломатов из США – это серьезный удар по количественному и качественному составу дипмиссии, заявил он.
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