СМИ узнали о планах Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента, который произошел в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Трамп может объявить о высылке российских дипломатов в понедельник. Вместе с тем не исключается, что решение Трампа пока не окончательное, сообщает агентство Bloomberg. Президент США готов действовать, но прежде хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги против России

Ранее Совет национальной безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В Госдуме отметили, что если США пойдут на высылку российских дипломатов, Москва незамедлительно примет зеркальные меры, передает РИА Новости.