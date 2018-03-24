Песков: желание РФ помочь в расследовании дела Скрипаля не встречает взаимности

Дмитрий Песков заявил, что попытки российской стороны выяснить обстоятельства произошедшего в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией не встречают взаимности.

"Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать", — сообщил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу "МИР 24". Как отметил Песков, британский посол, видимо не желает общаться с людьми в МИДе, готовыми ответить на все интересующие вопросы. Что на самом деле произошло в Солсбери - неясно, поэтому и судить о причинах такой реакции невозможно. Он добавил, что в настоящее время Москве неизвестно, какой информацией руководствуется премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выдвигая обвинения в адрес РФ. Также российская сторона не знает, что обсуждал Лондон в ходе контактов с европейскими коллегами. Такие серьезные обвинения должны быть подкреплены конкретными доказательствами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.