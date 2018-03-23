Меркель заявила о представленных Мэй доказательствах по делу Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Латвия приняла решение выдворить российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Тереза Мэй представила нам определенные доказательства", - сказала германский канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Меркель, Германия и Франция "наравне с остальными союзниками" планируют обсудить скоординированный ответ на действия России.

Ранее сообщалось, что Москва до сих пор не получила материалы по делу об отравлении экс-поклонника ГРУ Скрипаля.