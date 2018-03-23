МИД: российская сторона материалы по делу об отравлении Скрипаля не получила
23 марта 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин сделал важное заявление. По его словам, Москва до сих пор не получила материалы по делу об отравлении экс-поклонника ГРУ Скрипаля.
Кожин добавил, что британская сторона не предоставила ни единого довода, чтобы власти РФ могли дать хоть какие-то ответы и комментарии насчет случившегося в Солсбери, передает РИА "Новости".
По словам сотрудника Министерства иностранных дел России, Москва готова в полной мере сотрудничать с англичанами, однако именно Лондон в настоящий момент уклоняется от ведения конструктивного диалога. Кожин уточнил, что обмен мнениями должен в дальнейшем продолжаться в рамках ОЗХО.
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