У Скрипаля поражен мозг, сообщили британские медики
22 марта 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить их умственные способности, пришли к выводу британские медики. Об этом заявил судья Дэвид Уильямс.
К таким выводам врачи пришли после медицинских тестов. Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильной анестезией, передает Reuters. Британский суд разрешил взять анализ крови у пострадавших и передать его для исследования ОЗХО.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил перечитать произведения Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в свете «дела Скрипаля», чтобы понять менталитет британцев.
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