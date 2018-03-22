У Скрипаля поражен мозг, сообщили британские медики

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить их умственные способности, пришли к выводу британские медики. Об этом заявил судья Дэвид Уильямс. Сокамерник рассказал, как жилось Скрипалю в российской тюрьме

К таким выводам врачи пришли после медицинских тестов. Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильной анестезией, передает Reuters. Британский суд разрешил взять анализ крови у пострадавших и передать его для исследования ОЗХО.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил перечитать произведения Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в свете «дела Скрипаля», чтобы понять менталитет британцев.