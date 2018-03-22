Косачёв назвал Джеймса Бонда символом британского подхода к работе спецслужб

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил перечитать произведения Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в свете «дела Скрипаля», чтобы понять менталитет британцев.

Великобритания - единственная страна мира, по его словам, чей национальный герой принадлежит к спецслужбам и уничтожает врагов королевства любыми методами. Косачев сделал вывод, что, судя по книгам Флеминга, британское государство всегда выдавало право на политическое или физическое убийство своим агентам во имя «реализации государственных интересов».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения властей Великобритании в адрес России по делу британского шпиона Сергея Скрипаля «необоснованными и нелогичными».