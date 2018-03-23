Латвия приняла решение выдворить российских дипломатов из-за дела Скрипаля
23 марта 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Латвии планируют выслать из страны нескольких сотрудников посольства России, которые «занимаются разведкой». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.
«Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства РФ», – сказал Егерманис, добавив, что Латвия вместе с рядом стран ЕС и Великобританией обсуждают ответ на «отравление Россией Скрипаля», передает РИА Новости. Сколько именно стран присоединятся к этой «акции солидарности», пресс-секретарь не уточнил.
Ранее из-за «дела Скрипаля» лидеры стран – членов ЕС приняли решение отозвать главу представительства в России.
Ранее стало известно, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить их умственные способности, пришли к выводу британские медики. Об этом заявил судья Дэвид Уильямс.
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