Посольство: Лондон фактически подтвердил разработку боевых отравляющих веществ
24 марта 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне прокомментировал заявление главы британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда о том, что там применяются строжайшие меры контроля.
Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ, заявил пресс-секретарь.
"Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли", - добавил он, передает РИА Новости.
Дипломат задал вопрос о том, можно ли считать совпадением, что этот объект расположен лишь в 8 милях (около 13 км) от места инцидента.
Москва будет с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в секретной лаборатории Минобороны Великобритании.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что попытки российской стороны выяснить обстоятельства произошедшего в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией не встречают взаимности.
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