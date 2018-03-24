Посольство: Лондон фактически подтвердил разработку боевых отравляющих веществ

Пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне прокомментировал заявление главы британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда о том, что там применяются строжайшие меры контроля.

Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ, заявил пресс-секретарь.

"Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли", - добавил он, передает РИА Новости.

Дипломат задал вопрос о том, можно ли считать совпадением, что этот объект расположен лишь в 8 милях (около 13 км) от места инцидента.

Москва будет с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в секретной лаборатории Минобороны Великобритании.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что попытки российской стороны выяснить обстоятельства произошедшего в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией не встречают взаимности.