МИД: Москва ответит на высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел России, комментируя высылку российских дипломатов, заявило, что это недружественный шаг, который не пройдет бесследно, Москва на него отреагирует. В ОП считают высылку дипломатов РФ вопиющим нарушением

МИД заявил, что страны ЕС и НАТО выразили «провокационный жест пресловутой солидарности», при этом «не удосужившись разобраться в обстоятельствах случившегося». МИД считает этот шаг Запада «продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

«Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию», говорится в заявлении.

Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек.