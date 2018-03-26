Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС
26 марта 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.
Франция, Польша, Германия вышлют по четыре российских дипломата. Чехия и Литва решили выслать по три россиянина с дипломатическим статусом, Нидерланды, Италия и Дания - по два, а Латвия и Эстония - по одному.
Украина в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Ранее стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек.
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