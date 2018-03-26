Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере заявил, что масштабная высылка российских дипломатов рядом западных стран войдет в историю. Российских дипломатов высылают 14 стран ЕС

«Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не сможет больше безнаказанно нарушать международные правила», — написал министр.

Министерство иностранных дел России, комментируя высылку российских дипломатов, заявило, что это недружественный шаг, который не пройдет бесследно, Москва на него отреагирует.