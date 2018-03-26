Джонсон назвал высылку российских дипломатов крупнейшей в истории
26 марта 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере заявил, что масштабная высылка российских дипломатов рядом западных стран войдет в историю.
«Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не сможет больше безнаказанно нарушать международные правила», — написал министр.
Министерство иностранных дел России, комментируя высылку российских дипломатов, заявило, что это недружественный шаг, который не пройдет бесследно, Москва на него отреагирует.
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