В ОП считают высылку дипломатов РФ вопиющим нарушением

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина прокомментировала высылку российских дипломатов.

Сутормина назвала это решение "вопиющим нарушением всех международных соглашений", ярким свидетельством антироссийской истерии". "Мы спускаемся в эпоху холодной войны и явного противостояния, попыток изменить миропорядок", — отметила Сутормина в разговоре с RT. Она добавила, что Москве придется принять ответные меры.

Власти 14 стран, входящих в ЕС, решили выслать российских дипломатов из-за отравления 4 марта в британском Солсбери 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек.