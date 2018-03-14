Мэй требует высылки 23 российских дипломатов

Глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки двадцати трех российских дипломатов.

Премьер заявила, что у российских дипломатов есть неделя на сборы, передает РИА Новости. Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент. Тереза Мэй 12 марта заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.

Россия не стала отвечать на ультиматум Лондона, не получив образцы химического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В ночь на среду, 14 марта, в полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.