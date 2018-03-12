Тереза Мэй ждет от России объяснений по делу Скрипаля до вторника‍

По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент. Россиянам в Лондоне стали поступать угрозы и письма с оскорблениями

Тереза Мэй в своем выступлении в Палате общин затронула инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Теперь ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как "Новичок", - заявила она, передает ТАСС.

Премьер-министр заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД в связи с этим. Он должен объяснить, как вещество оказалось в Солсбери. Тереза Мэй подчеркнула, что "речи о поддержании обычных отношений с Россией не идет". "Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — сказала Мэй.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.

Ранее профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло прокомментировал намерение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обвинить Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.