Сообщения СМИ о планах Мэй обвинить РФ в отравлении Скрипаля назвали инфовойной

Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло высказался о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй обвинить Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Специалист решил прокомментировать материал в газете The Times, где отмечается, что политик после получения обновленных данных от спецслужб может публично обвинить РФ в причастности к данному происшествию в Солсбери.

Манойло в беседе с RT подчеркнул, что шумиха вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является элементом информационной войны. По словам профессора, форма покушения на жизнь экс-полковника ГРУ дает отсылку к делу Литвиненко, а СМИ делают все возможное, чтобы читателям, зрителям и слушателям вспомнилось соответствующее расследование. Кроме того, британские журналисты, по мнению Манойло, всеми силами стараются нагнетать напряженность.