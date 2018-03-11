В полиции рассказали о состоянии бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
11 марта 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 11 марта, в полиции Лондона рассказали о состоянии отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Происшествие случилось в городе Солсбери 4 марта текущего года.
Согласно последней информации, 66-летний мужчина и 33-летняя женщина находятся в критическом состоянии, однако оно является стабильным, передает ТАСС. Представитель пресс-службы Скотленд-Ярда подчеркнул, что за минувшие дни никаких изменений не произошло.
Напомним, Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра The Maltings. Впоследствии выяснилось, что они были отравлены.
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