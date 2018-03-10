Подробности работы Скрипаля на МИ-6 поведали британские СМИ

Бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль, которого отравили в начале марта в английском городе Солсбери, был завербован британскими службами еще в середине 90‐х годов. Об этом сообщило издание The Times. Британская полиция считает отравление Скрипаля покушением на убийство

В 1995-м году Сергей Скрипаль приехал в командировку в Испанию. Там тогдашнего российского разведчика заприметили местные спецслужбы и британская МИ-6. Позднее экс-агент вернулся в Москву, однако продолжал периодически посещать Испанию в медицинских целях – у Скрипаля диагностировали диабет.

Во время этих визитов постепенно расширялись его контакты с МИ-6. Скрипаль в 2000 году оставил службу в ГРУ и через своего коллегу по армии получил работу в правительстве Московской области, продолжая предоставлять британской разведке полезную информацию. В частности, экс-офицер российской разведки передал своим кураторам весь телефонный справочник ГРУ. Сергей Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки Великобритании с позывным "Немедленный". Британская разведка купила ему дом около испанской Малаги, где проводила с ним встречи, за каждые из которых Скрипаль получал по 5-6 тысяч евро. Однажды, замечает газета, Скрипаль запросил срочную встречу в Испании и потребовал $10 тыс. наличными. Офицер МИ-6 с деньгами вылетел туда на следующий же день.

Отсидев 5-летний срок в России, экс-агент переехал жить в Великобританию, продолжив консультировать заграничных разведчиков в вопросах получения секретных сведений о РФ. Британская газета The Telegraph сообщает, что Скрипаль поддерживал тесные связи с британцем, работавшим в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, который подготовил и передал американским властям "русское досье" Трампа.

Ранее сообщалось, что кладбище города Солсбери закрыто для посещения в связи с расследованием дела об отравлении нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.