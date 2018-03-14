Срок ультиматума Лондона по ответу на отравление Скрипаля истек в полночь

Россия не стала отвечать на ультиматум Лондона, не получив образцы химического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В ночь на среду, 14 марта, в полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. США могут ввести против России санкции из-за отравления Скрипаля

Мэй ранее потребовала от российских властей ответить на то, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен в британском городе Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Новичок" - вещество времен СССР, в России давно уничтожено.

Мэй в минувший понедельник в парламенте возложила ответственность за отравление бывшего агента ГРУ и его дочери Юлии Скрипаль на Россию.

Британский премьер пригрозила, что если Москва не ответит на требования Лондона, будут приняты ответные меры, а отравление Скрипаля расценят как "неправомерное использование силы российским государством против Великобритании".

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что Россия не намерена отвечать на ультиматум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пока не получит образцы отравляющего вещества, с которым было совершено нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.