Срок ультиматума Лондона по ответу на отравление Скрипаля истек в полночь
14 марта 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Россия не стала отвечать на ультиматум Лондона, не получив образцы химического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В ночь на среду, 14 марта, в полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Мэй ранее потребовала от российских властей ответить на то, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен в британском городе Солсбери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Новичок" - вещество времен СССР, в России давно уничтожено.
Мэй в минувший понедельник в парламенте возложила ответственность за отравление бывшего агента ГРУ и его дочери Юлии Скрипаль на Россию.
Британский премьер пригрозила, что если Москва не ответит на требования Лондона, будут приняты ответные меры, а отравление Скрипаля расценят как "неправомерное использование силы российским государством против Великобритании".
В посольстве РФ в Лондоне заявили, что Россия не намерена отвечать на ультиматум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пока не получит образцы отравляющего вещества, с которым было совершено нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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