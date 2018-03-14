Россия не намерена отвечать на ультиматум Лондона без образцов химвещества

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что Россия не намерена отвечать на ультиматум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пока не получит образцы отравляющего вещества, с которым было совершено нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Генерал ФСБ: вещество, которым отравили Скрипаля, могли синтезировать в Британии

Представитель российской дипмиссии в Лондоне подчеркнул, что Россия не связана с нападением на Скрипаля. По словам дипломата, на заявления британских властей с обвинением России в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери последуют ответные меры, сообщает Газета.ру.

"Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы (отравляющего) химического вещества", — цитирует сотрудника посольства Reuters. Ранее сообщалось, что срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек.

Российское посольство в Великобритании также направило в британский МИД официальный запрос с требованием разъяснить угрозы со стороны правительства Соединенного Королевства осуществить кибератаку против России.