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Госдума прокомментировала заявление Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля

13 марта 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума прокомментировала заявление Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля
фото: globallookpress.com
Во вторник, 13 марта, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов высказался насчет позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля.
 
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По словам политика, в последнее время нападки на РФ учащаются и это ни для кого не является секретом. Красов заметил, что попытки очернить нашу страну наблюдались и перед Олимпийскими играми в Сочи, и накануне Олимпиады в Пхенчхане, а теперь они проводятся перед чемпионатом мира по футболу, который должен состояться в России, передает RT.
 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне добавил, что западные страны стараются во всем найти "российский след", не имея никаких доказательств. Красов порекомендовал Британии задуматься над тем, в какой "игре" она решила принять участие.

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