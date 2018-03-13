Госдума прокомментировала заявление Мэй о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Во вторник, 13 марта, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов высказался насчет позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля.

По словам политика, в последнее время нападки на РФ учащаются и это ни для кого не является секретом. Красов заметил, что попытки очернить нашу страну наблюдались и перед Олимпийскими играми в Сочи, и накануне Олимпиады в Пхенчхане, а теперь они проводятся перед чемпионатом мира по футболу, который должен состояться в России, передает RT

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне добавил, что западные страны стараются во всем найти "российский след", не имея никаких доказательств. Красов порекомендовал Британии задуматься над тем, в какой "игре" она решила принять участие.