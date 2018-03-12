Итогом высказываний Мэй может стать разрыв дипотношений - сенатор

Итогом высказанных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обвинений в адрес России о якобы ее причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может стать разрыв дипотношений стран, считает Игорь Морозов.

«Прецедентов подобного политического давления и шантажа немного, и все они заканчивались одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов», — отметил Морозов, передает РИА Новости. Он добавил, что российский ответ будет жесткий.

По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. Она заявила о "высокой вероятности" ответственности Москвы за инцидент. Премьер-министр заявила, что посол России в стране был вызван в британский МИД в связи с этим.