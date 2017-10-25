Жириновский пригрозил Собчак уголовной ответственностью за Крым

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил телеведущей Ксении Собчак, которая собралась баллотироваться в президенты России и заявила, что Крым принадлежит Украине, уголовной ответственностью.

По словам Жириновского - юриста по образованию - Собчак нужно осудить и посадить на пять лет. Политик отметил, что Собчак пока не является кандидатом в президенты РФ и не имеет права начинать свою избирательную кампанию. Лидер ЛДПР пообещал направить жалобу в Центризбирком РФ.

Ксения Собчак ранее заявила, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и приняла Крым в состав РФ. По ее мнению, Крым принадлежит Украине "с точки зрения международного права". Собчак подчеркнула, что двум странам - России и Украине - необходимо восстановить дружеские отношения любой ценой.

Как заявил Жириновский, эти высказывания Собчак могут стать основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела, - сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в УК есть статья, на основании которой генпрокурор может возбудить дело.

"Она не имеет право вести избирательную кампанию. Выборы объявят в середине декабря: когда всех зарегистрируют, тогда ведите пропаганду и агитацию", - пояснил политик основание для подачи заявления в ЦИК.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление Ксении Собчак на пресс-конференции о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским. Наталья Поклонская обвинила высказавшуюся о Крыме Собчак в неуважении к России. Сама Собчак заявила, что по закону ее нельзя судить за слова о Крыме

Людмила Нарусова высказалась о намерении своей дочери Ксении Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году.