Поклонская обвинила высказавшуюся о Крыме Собчак в неуважении к России

Наталья Поклонская отреагировала на высказывание Ксении Собчак о Крыме.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что журналистка назвала полуостров украинским. Собчак добавила, что России нужно «любой ценой» восстановить отношения с Киевом.

В правительстве Крыма претендентку на пост президента Собчак обвинили в желании попиариться на волнующей людей теме. Бывший крымский прокурор Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что слова Собчак свидетельствуют о ее неуважении к своей Родине. По словам Поклонской, которые приводит РИА Новости, такое высказывание может позволить себе только человек, который «ничего дальше своего тусовочного мира не видит».