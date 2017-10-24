В Крыму прокомментировали высказывание Собчак о полуострове

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак на пресс-конференции о том, что с точки зрения международного права Крым является украинским.

Полонский считает, что эти высказывания стоит расценивать как очередной политический ход и желание "пропиариться" на волнующей людей теме. Он отметил, что это лишь говорит о неподготовленности Собчак, передает RT.

"С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать",— заявила Собчак.