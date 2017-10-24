Ксения Собчак считает Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, назвала на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению, Крым украинским.

"С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать",— заявила Собчак.

Украину Собчак считает важнейшим партнером России. Она полагает, что Москве важно восстановить отношения с Киевом "любой ценой".

Ранее стало известно, что Ксения Собчак решила, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко, который является еще и гражданским мужем скандальной блогерши Божены Рынски.