Собчак назвала главу своего предвыборного штаба

Телеведущая, кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак решила, что ее предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко, который является еще и гражданским мужем скандальной блогерши Божены Рынски.

Представляя его, Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Телеведущая заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан.

Ранее Ксения Собчак рассказала об отсутствии своей политической программы. По словам Собчак, у нее нет политического веса, и она «не заслужила права» запускать некую политическую программу или же выступать как кандидат.