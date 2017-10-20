У Ксении Собчак нет политической программы

Ксения Собчак рассказала об отсутствии своей политической программы. По словам Собчак, у нее нет политического веса, и она «не заслужила права» запускать некую политическую программу или же выступать как кандидат.

Также Собчак в интервью газете The Guardian признала, что её шансы на победу невелики. Комментируя слухи о том, что за ее выдвижением якобы стоит Кремль, телеведущая отметила: «Власти решили задушить меня своим расположением. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы казалось, что мы вместе».

По ее мнению, возможность проголосовать за нее может быть интересна тем, кто недоволен политическим порядком при нынешнем президенте.

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае журналисты поинтересовались у Владимира Путина, как он отнесется к тому, что Ксения Собчак станет кандидатом на главный государственный пост.

Преждевременно говорить о соперниках Владимира Путина на выборах президента РФ, поскольку он не заявлял о своем участии, да и кампания еще не началась, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.