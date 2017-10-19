В Кремле ответили, соперница ли Собчак Владимиру Путину

Преждевременно говорить о соперниках Владимира Путина на выборах президента РФ, поскольку он не заявлял о своем участии, да и кампания еще не началась, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Его попросили оценить кандидатуру Ксении Собчак как потенциального соперника действующего президента на предстоящих выборах.

Пескова также попросили прокомментировать информацию, что Путин был недоволен, когда Собчак сообщила ему о своем решении участвовать в выборах президента. "Я не присутствовал при этом разговоре. поэтому ничего не могу вам ответить", - отметил пресс-секретарь президента.

Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах-2018, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не так", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле, передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны.