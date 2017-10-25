Собчак заявила, что по закону ее нельзя судить за слова о Крыме

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2018 году, сделала в минувший вторник, 24 октября, важное заявление.

Собчак подчеркнула, что ее нельзя судить за слова о Крыме, поскольку в законе прописано, что подсудными являются призывы к отделению, а также нарушению территориальной целостности. При этом не говорится, что гражданин не имеет право констатировать факт или выражать свое личное мнение, которое не совпадает с позицией властей.

Телеведущая добавила, что все люди, которые были осуждены за подобные высказывания, невиновны и являются политзаключенными. Ксения Собчак уточнила, что она приняла решение участвовать в кампании именно для того, чтобы невозможно было незаконно "осуждать в тишине", передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Наталья Поклонская обвинила Ксению Собчак, высказавшуюся о Крыме, в неуважении к своей стране.