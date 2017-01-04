Япония объявила о строительстве новой страны

В среду, 4 января, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что его страна отныне станет строить «новое государство».

Если перевести с японского, то можно сказать, что Абэ заявил о принятии нового политического курса, когда страна сама станет определять свое будущее. Дальше и подробнее - никакой переводчик не поможет понять, что же конкретно имел в виду политик.

В 2017 году Япония отметит 70-летие "мирной конституции" под эгидой США, по которой страна жила все это время. Очевидно, эту ситуацию и планирует изменить Синдзо Абэ. Япония, например, мечтает получить большую свободу в организации обороны страны.

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