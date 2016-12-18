Несмотря на радушный прием, которому предшествовала большая подготовка, японцы в большинстве своем остались разочарованы переговорами, состоявшимися между премьер-министром страны и российским президентом Владимиром Путиным.

Агентство Kyodo провело собственный опрос, в ходе которого выяснилось, что 54,3% японцев негативно оценивают итоги встречи собственного премьер-министра Синдзо Абэ и президента России, который посетил страну восходящего солнца впервые за последние 11 лет. В результате рейтинг поддержки японского кабинета министров упал на 6% по сравнению с ноябрьскими данными и составил 54,8%.

Положительную оценку переговорам, проходившим 15 и 16 декабря, дали 38,7% жителей Японии. Политику правительства положительно оценивают меньше половины граждан - 34%.

По итогам встреч Путина и Абэ было принято совместное заявление, в котором говорилось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах.



