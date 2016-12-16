Абэ заявил, что россияне и японцы должны вместе жить на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что россияне и японцы должны в конечном итоге начать вместе жить на Курильских островах.

Японский политик заявил, что ему хотелось бы, чтобы бывшие и нынешние жители Курил могли на основе взаимного доверия развивать сотрудничество и создавать условия, при которых стало бы возможно устроить совместную жизнь и работу, а также думать о будущем островов, передает РИА "Новости".