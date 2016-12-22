Китай хочет укрепить антитеррористическое сотрудничество с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил России свои соболезнования в связи с гибелью в Турции посла Андрея Карлова.

Политик также заявил о желании укреплять антитеррористическое сотрудничество с РФ, отметив, что китайская сторона потрясена и решительно осуждает жестокое и хладнокровное убийство посла.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме подчеркнул, что Китай выражает свою решимость укреплять сотрудничество с Россией и всем международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, передает РИА "Новости".