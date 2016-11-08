Путин пригласил главу КНР в Москву

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин пригласил в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Предполагается, что визит китайского политика в столицу РФ состоится в 2017 году. Путин подчеркнул, что у него сложились весьма добрые и деловые отношения с другом Си Цзиньпином. В рамках встречи с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном в Кремле президент России попросил его передать председателю наилучшие пожелания, уточняет ТАСС.

Ли Кэцян в свою очередь передал Владимиру Путину приветствие от Си Цзиньпина, заметив, что Китай и Россия являются соседями и крупнейшими стратегическими партнерами.