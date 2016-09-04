Председатель КНР очень обрадовался бесплатному мороженому от Путина

В воскресенье, 4 сентября, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, как председатель КНР Си Цзиньпин отреагировал на мороженое, которое ему в подарок привез президент РФ Владимир Путин.

Как признался Алексей Улюкаев, он не знает марку мороженого, которое в качестве презента было преподнесено Си Цзиньпину, однако председатель очень обрадовался, так как обожает это лакомство. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова главы Минэкономразвития, китайский лидер всегда покупает сладость, когда приезжает в Москву. "А теперь вот бесплатно", — добавил Улюкаев.

Ранее сегодня стало известно, что президенту США Бараку Обаме фатально не везет в Китае, куда он прибыл для участия в саммите G20.