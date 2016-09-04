Путин привез мороженое председателю КНР

Двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина с председателем КНР началась с того, что Путин вручил коробку мороженого Си Цзиньпину. По словам президента России, китайские бизнесмены в ходе встречи во Владивостоке сообщили ему, что китайцы особенно любят мороженое, изготовленное в России.

Путин напомнил, что ранее обещал привести мороженое в подарок лидеру КНР. В свою очередь китайский председатель поблагодарил за любезность, подтвердив, что действительно любит российское мороженое и старается покупать его при каждой поездке, чтобы потом привезти домой. По его мнению, особый вкус мороженого связан с тем, что в России выше качество сливок.

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