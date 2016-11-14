Председатель КНР побеседовал с Дональдом Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил избранному 45-му президенту США Дональду Трампу по телефону и в ходе беседы подчеркнул, что Китай и Штаты могут сотрудничать во многих сферах и должны делать это.

Си Цзиньпин добавил, что он очень высоко ценит отношения между США и Китаем и надеется на то, что две страны смогут сложить свои усилия для продвижения в интересах процветания государств, а также народов всех стран, передает ТАСС.

Глава КНР в рамках разговора с Трампом заметил, что за те 37 лет, которые прошли с момента установки дипломатических отношений между американской и китайской сторонами, связи между их властями неизменно продвигались вперед и приносили ощутимую пользу народу. Сотрудничество - это единственный правильный выбор Китая и Америки, уточнил Цзиньпин.