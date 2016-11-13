Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что советники Дональда Трампа могут скорректировать его позицию относительно украинского вопроса и принадлежности Крыма.

Ранее сенатор отмечал, что на нового президента уже оказывается давление со стороны европейских стран насчет ситуации в Сирии. Все это, по мнению Пушкова, может привести к тому, что в результате Трамп окажется “новым Обамой”.

В свою очередь помощник нового президента, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отметил, что Трамп намерен взаимодействовать с Кремлем, но исключительно с позиции силы. В эфире телеканала CNN он напомнил, что миллиардер намерен наращивать военный потенциал Соединенных Штатов до того уровня, который был при президенте Рейгане.

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