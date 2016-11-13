Недавно выигравший президентские выборы в США миллиардер Дональд Трамп заявил, что ненавидит "украинский вопрос" и категорически не понимает причину вмешательства в него руководства своей страны.

Будущийй президент подчернул, что ни одно государство в мире, кроме США, так не защищает интересы Украины, поэтому мотивы таких поступков ему непонятны. Дональд Трамп также заявил, что сейчас почти всем европейским странам от России "что-то нужно", передают "Известия".

Новый американский лидер добавил, что не приемлет призывы Соединенных Штатов вроде "Мы должны остановить!", пишет издание The New York Times.